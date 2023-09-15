Поради від Flowers.ua: обираємо квіти, що найдовше стоять у вазі

Без турботи жодна квітка, навіть, здавалося б, найстійкіша, довго не протримається. Фахівці компанії Flowers.ua https://flowers.ua, яка вже понад 20 років займається доставкою квітів по Україні та всьому світу, підготували для вас список найбільш стійких рослин та приготували невелику пам'ятку по догляду за ними. Нехай букети квітів радують ваше око якомога довше.

Хризантеми, гвоздики, орхідеї

Дані сорти квітів здатні простояти у вазі від 2,5 тижнів до одного місяця.

Хризантеми - це максимально невибагливі рослини, які при правильному догляді можуть зберігати свіжість до 4 тижнів. Щоб ці квіти простояли довго, достатньо лише вчасно міняти рідину і мити вазу. Хризантеми дуже люблять очищену воду, беруть із неї життєві сили, тож вологу доведеться додавати регулярно.

Гвоздики – ще один стійкий сорт квітів. Рослини здатні зберегти свою свіжість у вазі близько 20 днів. Все, що їм необхідно – це чиста вода та кімнатна (а краще трохи прохолодніша) температура повітря. Важливе зауваження: інші сорти квітів можуть не прижитися поряд із гвоздиками.

Орхідеї мають майже таку ж стійкість як гвоздики. Перш ніж поставити такі квіти у вазу, добре промийте і вкоротіть стебла. Рослини віддають перевагу воді кімнатної температури з додаванням однієї краплі спирту. Бутони орхідей дуже делікатні: не варто їх торкатися або обприскувати з пульверизатора.

Айстри, іриси та кали

Айстри, іриси та кали здатні зберігати свіжість близько 2 тижнів. Доглядати букет айстр простіше простого. Достатньо щодня оновлювати воду в резервуарі та стежити, щоб температура рідини була на рівні кімнатної. Тримайте вазу з айстрами якомога далі від сонячного світла та опалювальних приладів. Щоб квітка краще вбирала вологу, попередньо зріжте кінчик стебла, а вже потім поставте у вазу.

Кали теж невибагливі у догляді, але ці ніжні квіти краще не передавлювати. Їм підійде глибока ваза, в якій бутони стоятимуть вільно. Кали краще тримати у прохолоді, не на прямому сонці. Для підживлення додайте у вазу пару ложок цукру.

Іриси для початку потрібно очистити від зайвого листя, яке може контактувати з водою і провокувати гниття. Як догляд достатньо просто щодня укорочувати стебла квітів буквально на 1 сантиметр і міняти воду. Флористи радять додавати в рідину таблетку активованого вугілля для дезінфекції та шматочок цукру для підживлення.

Півонії, тюльпани та лілії

Такі квіти живуть у воді близько 10 днів. Все, що їм потрібно – це чиста рідина та кімнатна температура. Не допускайте потрапляння листя у вологу, а також слідкуйте, щоб у вазу не падали засохлі пелюстки. Лілії не варто поєднувати з іншими квітами, вони не терплять сусідів і краще зберігають свою свіжість окремо. Натомість тюльпани можна сміливо комбінувати.

Замовлення та доставка квітів

Замовити квіти, які будуть оформлені в дивовижний та стильний букет, ви можете просто зараз на сайті компанії Flowers.ua. Тут працюють досвідчені та талановиті флористи, які створюють квіткові шедеври з різних сортів рослин. Ціни на композиції приємно вас здивують. У магазині діють знижки, регулярно проводяться акції та розіграші, а постійні клієнти отримують приємні подарунки.

