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"Поразка росії – гарантія нормального життя для Європи" – Кулеба

24 квітня 2023, 16:15
Фото: РБК-Україна
Міністр назвав короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби України.

Поразка росії, є гарантією нормального життя для Європи. Безпека останньої залежить від швидкості й обсягів постачання зброї, а також боєприпасів нашим воїнам для відновлення територіальної цілісності України та справедливого миру.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба під час Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Поразка росії - це гарантія нормального життя для Європи. Нині немає жодного важливішого завдання. Для його досягнення Україні потрібно більше зброї та боєприпасів, і все це має бути доставлене якомога швидше", - переконаний Дмитро Кулеба, голова МЗС України.
 
Як відзначив Кулеба, найвищі шанси на перемогу має та сторона, яка володіє кращою логістикою, у зв'язку з чим ЄС повинен пришвидшити поставки нашим воїнам, щоб забезпечити визначальну перевагу України на полі бою.
 
"У нас спільна стратегічна мета: забезпечити мир у Європі для майбутніх поколінь. Ця мета нині залежить від швидкості ваших рішень та їхнього втілення. Давайте приберемо всі паперові стіни. Подолаємо всі процедурні перешкоди. Пришвидшимо кожен процес. Знищимо будь-які затримки на шляху між рішенням про надання зброї та її прибуттям на кордон України", - зауважив дипломат.
 

Зокрема міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби:

Так, у короткостроковій перспективі Україна потребує ільше броньованої техніки, танків, артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів. Важливо зміцнити ППО України, інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також уможливити надання Україні бойової авіації й невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16;

У  середньостроковій перспективі необхідно збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити й розширити програми навчання для українських військових, збільшити обсяги виробництва боєприпасів й покрити потреби ЗСУ;

А у  довгостроковій перспективі слід сфокусуватись на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

ЄвропабезпекаКулебавійна в Україніросія окупанти

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