"Поразка росії – гарантія нормального життя для Європи" – Кулеба
Поразка росії, є гарантією нормального життя для Європи. Безпека останньої залежить від швидкості й обсягів постачання зброї, а також боєприпасів нашим воїнам для відновлення територіальної цілісності України та справедливого миру.
Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба під час Ради міністрів закордонних справ ЄС.
Зокрема міністр перелічив короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби:
Так, у короткостроковій перспективі Україна потребує ільше броньованої техніки, танків, артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів. Важливо зміцнити ППО України, інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС, а також уможливити надання Україні бойової авіації й невідкладно розпочати навчання українських пілотів на F-16;
У середньостроковій перспективі необхідно збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів, продовжити й розширити програми навчання для українських військових, збільшити обсяги виробництва боєприпасів й покрити потреби ЗСУ;
А у довгостроковій перспективі слід сфокусуватись на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.