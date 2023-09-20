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ПОЛІТИКА

Поразка росії у війні в Україні є єдиною "гарантією миру" – Дуда

20 вересня 2023, 12:51
Поразка росії у війні в Україні є єдиною
Фото: PAP
Польський лідер у цьому контексті закликав союзників та партнерів України залишатися стійкими і продовжувати надавати підтримку.

Підтримка України країнами Заходу у захисті від широкомасштабної військової агресії рф має глобально значимі наслідки. І поразка москви у цій війні стане гарантією миру для різних держав у майбутньому.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає CNN.

Польський лідер у цьому контексті закликав союзників та партнерів України залишатися стійкими і продовжувати надавати підтримку.

"Йдеться про те, щоб переконатися, що росія не зможе легально насильно перемістити кордони в Європі", - сказав він журналістам зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де відбувалися дебати Генеральної Асамблеї ООН.

Дуда додав, що це "гарантія миру в майбутньому, зокрема й для Сполучених Штатів".

Також президент Польщі акцентував, що компромісного рішення не існує.

"росію можна зупинити лише в тому випадку, якщо вона буде переможена, а вона буде переможена, коли Україна витіснить російську армію з окупованих територій, завдяки допомозі США, завдяки допомозі Заходу, і коли вона відновить контроль за межами своїх міжнародно визнаних кордонів", - наголосив Дуда.

Він резюмував, що лише тоді "ми зможемо сказати, що російський імперіалізм справді переможений".

ДУДАвійна в Українірф тероризмпідтримка України

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