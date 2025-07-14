Поразка України стане тріумфом безкарності – The Guardian

Оглядач закликає НАТО до активніших дій, спрямованих на захист України.

Попри безперервну допомогу і заклики до миру, світ не зміг зупинити найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової. Україна, поступаючись противнику у чисельності, озброєнні та ресурсах, продовжує героїчно тримати оборону. Але на тлі послаблення західної підтримки, зростаючого тиску росії та зневіри союзників, питання української поразки більше не виглядає гіпотетичним.

Оглядач The Guardian Саймон Тісдалл у своїй статті застерігає: поразка України стане "епічною стратегічною катастрофою" Заходу, гіршою за Афганістан чи Ірак. Наслідки відчують не лише Київ, а й уся Європа, трансатлантичний альянс і світовий порядок, заснований на міжнародному праві.

Війна на виснаження

З кінця 2023 року, після провалу українського контрнаступу, стало зрозуміло: війна переходить у затяжну фазу. російські війська, зазнаючи величезних втрат — понад 1 мільйон загиблих і поранених, — все ж повільно просуваються на Донбасі. Водночас українська армія тримається завдяки рішучості, але її ресурси обмежені. Сили оборони відчувають нестачу зброї, боєприпасів, ракет і людей.

Попри успішні удари по російських цілях у глибині території рф, загальна ситуація залишається критичною. Україна змушена боротися на декількох фронтах: військовому, дипломатичному, політичному. І з кожним тижнем це стає дедалі важче.

Захід розгублений

путін тим часом зібрав "коаліцію охочих" — Китай, Іран, Північну Корею. На цьому тлі Захід виглядає втомленим і неорганізованим. Велика Британія, Франція і Німеччина висловлюють підтримку Києву, але реально не можуть забезпечити його всім необхідним. США досі залишаються головним джерелом допомоги, але політична турбулентність, пов'язана з Дональдом Трампом, кидає тінь на довгострокові перспективи.

Плани Трампа щодо припинення війни виглядають недієвими, а його позиція щодо України — нестабільною та продиктованою особистими симпатіями. Один комплімент від путіна — і його риторика змінюється.

Що може зробити НАТО

Оглядач вважає, що НАТО ще не вичерпало всіх можливостей. Запровадження безпольотної зони над територіями, контрольованими Україною, знищення ракет і дронів у повітрі — все це реально з військової точки зору. Але Захід досі не наважується діяти рішуче.

Паралельно можна посилити санкції проти росії — особливо в енергетичній сфері. Втім, без політичної волі ці кроки залишаються лише теоретичними.

Альтернатива: поразка

Сьогодні найімовірніші сценарії — або затяжна, виснажлива війна без явного переможця, або капітуляція України. Останній варіант, на думку Тісдалла, означатиме початок нової епохи геополітичної нестабільності, в якій агресія винагороджується, а демократія програє.

Проте навіть у разі поразки Києва росія не отримає довготривалої перемоги. Щоб завершити війну, москві доведеться переглянути свої цілі та позбутися головного ініціатора агресії — владіміра путіна.

"путін має впасти, а не Україна", — підсумовує Саймон Тісдалл.