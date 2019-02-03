Порошенко анонсував підвищення доплат військовим на передовій

"Я наказую, щоб грошове забезпечення – доплату на першій лінії підняти на 2000 грн. Мінімальна доплата має складати 12000 грн. для кожного військовослужбовця"

Президент Петро Порошенко обіцяє підвищити грошове забезпечення військовослужбовців, які перебувають на передовій.

Про це він заявив під час перебування на опорному пункті українських десантників в районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомляє прес-служба президента.

"Я прийняв рішення і доручаю міністру підвищити рівень грошового забезпечення тих бійців, які знаходяться на передовій. Починаючи з першого квітня, я наказую, щоб грошове забезпечення – доплату на першій лінії підняти на 2000 грн. Мінімальна доплата має складати 12000 грн. для кожного військовослужбовця", - заявив Порошенко.

При цьому він підкреслив, що на тисячу гривень має бути підвищена доплата на другий лінії, і її рівень має бути доведено до 5500 грн.

Він також заявив, що українським морякам, які боронять азовське узбережжя, під час виходу в море на бойові операції потрібно забезпечити таку саму доплату, як бійцям на першій лінії.

Нагадаємо, що гендиректору заводу "Маяк" повідомили про підозру за невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 мільйонів гривень.