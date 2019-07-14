Порошенко дає 90%, що українських моряків звільнять до виборів

"Я твердо переконаний, що є більше ніж 90% вірогідності, що до виборів Путін вимушений буде виконати рішення арбітражу і повернути наших хлопців додому"

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права надзвичайно важливе для України. Згідно з ним 25 червня Росія мала звільнити українських полонених моряків та кораблі.

"Хочу звернутися до батьків і родичів наших героїв, які перебувають абсолютно незаконно в російських в’язницях. Я твердо переконаний, що є більше ніж 90% вірогідності, що до виборів Путін вимушений буде виконати рішення арбітражу і повернути наших хлопців додому", - зазначив Петро Порошенко в ефірі програми "Факти тижня" на телеканалі ICTV, повідомляється на його сторінці у Facebook

Він додав, що тут треба бути оптимістами. "І якщо цього, не дай Боже, не відбудеться, Путін чітко розуміє наслідки для Росії"- зауважив Порошенко.

За його словаим, сьогодні існують абсолютно чіткі механізми і щодо обмеження судноплавства для російських судів, і щодо відповідальності за не виконання рішення арбітражу ООН.

"Тож, більш ніж 90%, що до 21 липня наші хлопці мають бути вдома", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", що прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, трьох із них було поранено.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають в СІЗО в Москві.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.