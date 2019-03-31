Порошенко: Доля звела мене з маріонеткою Коломойського

Порошенко розповів, що думає про свого ймовірного конкурента у другому турі

Президент Петро Порошенко прокоментував результати екзит-полів щодо першого туру виборів, згідно з якими, чинний глава держави виходить до другого туру.

Під час виступу в своєму штабі Порошенко зазначив, що результати першого туру ще не перемога, але великий крок до неї.

"Доля звела мене - і я не соромлюся сказати про це - з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - наголосив він.

Також глава держави вважає, що його вихід у другий тур "зламав сценарій Кремля".

"Росія так і не припинила свої імперські амбіції, не припинила зазіхати на Україну. Ви - українці, ми - українці зламали російський сценарій першого туру, бо точно не Порошенка вони хотіли побачити у другому турі. А тепер дозвольте мені зробити припущення. Українці так само зламають вам сценарій і другого туру", - сказав він.

"Москва сподівалась на перемогу свою вже сьогодні. Ви пам’ятаєте слова з Кремля, які звертались до українців і казали: ми повертаємось старі часи, що український президента буде визначатись у Кремлі. І ми готові працювати будь-з ким, аби не з Порошенком… доведеться ще попрацювати з Порошенком… Нікуди ви не дінетесь", - заявив Порошенко.

Чинний президенти також не хоче "загубити" результати роботи попередніх 5 років.

"Але все легко втратити, точка неповернення не пройдена. Можна все загубити, що зроблено за останні п’ять років. Для цього достатньо зробити помилку в другому турі", - сказав він.

Порошенко додав, що переможець другого туру буде представляти Україну на міжнародній арені, зокрема на переговорах з РФ.

"І представляти Росію буде не Максим Галкін і не Євгеній Петросян. А представляти Росію буде Путін. Завтра наступить 1 квітня, День сміху. Посміємося і досить. З 2 квітня не до жартів", — сказав він.