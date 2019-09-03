Порошенко: Нам потрібна високоточна ракетна зброя
"Нас більше не пов'язують жодні обмеження ні по дальності польоту наших ракет, ні по їх потужності - нехай ворог про це теж знає. Нам потрібна високоточна ракетна зброя і повторювати помилки Будапештського меморандуму ми більше не маємо наміру", - заявив президент України Петро Порошенко 9 березня в ході виступу на раді регіонального розвитку в Черкаській області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Високоточна ракетна зброя підвищеного радіусу дії здатна вражати цілі далеко в тилу ворога, який окупував українську державу, додав він.
"Це зробить агресора стриманіше, а нашу оборону - надійніше", - додав Порошенко.
При цьому він нагадав, що Росія призупинила участь у договорі про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД), а США вийшли з нього.
"Ми теж позбулися певних обмежень і зобов'язань, яких дотримувалися раніше", - додав він.
Додамо, Україна зацікавлена розпочати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі Сполучених Штатів Америки, у тому числі додаткових комплексів летальної зброї, таких як ракети Javelin.
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