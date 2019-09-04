Порошенко натякає, що Путін може обіграти Зеленського

"Коли ми кажемо, що є поляризація кандидатів – це не так. Я шаную Володимира Зеленського як прекрасного актора"

Президент і кандидат у президенти Петро Порошенко вважає, що його конкурент на виборах Володимир Зеленський може не впоратися з переговорами на високому рівні через брак досвіду.

"Коли ми кажемо, що є поляризація кандидатів – це не так. Я шаную Володимира Зеленського як прекрасного актора", – сказав Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, повідомляє "Українська правда".

"Більше того, я не стверджую, що він любить Путіна або спілкується з ним. Я не маю цієї інформації. І, може, він щиро хоче принаймні задекларувати, щоби країна рухалася в ЄС та НАТО. Але декларацій недостатньо!", – заявив він.

"Коли саме в цій галузі президент некомпетентний, не має досвіду надзвичайно важких переговорів, якщо він самостійно намагається поїхати і говорити з Путіним – із чим він звідти повернеться?", – додав Порошенко.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.