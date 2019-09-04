Порошенко натякає, що Путін може обіграти Зеленського
"Коли ми кажемо, що є поляризація кандидатів – це не так. Я шаную Володимира Зеленського як прекрасного актора", – сказав Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, повідомляє "Українська правда".
"Більше того, я не стверджую, що він любить Путіна або спілкується з ним. Я не маю цієї інформації. І, може, він щиро хоче принаймні задекларувати, щоби країна рухалася в ЄС та НАТО. Але декларацій недостатньо!", – заявив він.
"Коли саме в цій галузі президент некомпетентний, не має досвіду надзвичайно важких переговорів, якщо він самостійно намагається поїхати і говорити з Путіним – із чим він звідти повернеться?", – додав Порошенко.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що закон про імпічмент потрібний і він готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.
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