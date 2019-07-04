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Порошенко оголосив про наміри "суттєво змінити команду"

"Буде суттєво укріплена обороноздатність держави. Будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання, подолання бідності і забезпечення добробуту"
Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив про наміри суттєво змінити свою команду та здійснювати подальші реформи.
Порошенко оголосив про наміри "суттєво змінити команду" Петро Порошенко і Юрій Луценко. Фото: vz.ua

"Будуть змінені ключові речі. Буде змінено команду, буде велика кількість молодих людей. Зараз я маю велику кількість пропозицій, які ми аналізуємо і які будуть представлені", - зазначив Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

Порошенко наголосив, що економічне зростання і рух до ЄС будуть "різко прискорені", а вже у грудні 2019 року країнам-членам НАТО буде запропоновано підписати план дій щодо членства України в НАТО.

"Додому буде повернено наших полонених хлопців, які утримуються у в'язницях Москви. Буде зроблено багато кроків, які значно зміцнять мир. Зараз це буде моїм першим пріорітетом", - заявив Порошенко.

"Ми точно знаємо, куди і як рухатися", - додав він і назвав результати екзит-полів та підсумки першого туру виборів виборів-2019 "одним з найважчих уроків у своєму житті".

"Це дуже сильний стимул, щоб мною було проаналізовано усі 5 років (правління - ред.) з усіма помилками, які було зроблено. На наступні 5 років цей урок я дуже добре засвоїв", - заявив президент. 

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07 04 2019 23:15
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