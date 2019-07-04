Порошенко "перепризначив" дебати на стадіоні на 14 квітня
"14 квітня, наступної неділі, я, на Республіканському стадіоні (НСК "Олімпійський"- ред.), саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Думаю, 19-та або 20-та година буде оптимальним часом. Я запрошую і глядачів, і всі канали, для того, щоб дебати були проведені, як цього хотів Володимир Зеленський, щоб не дати йому зійти з цієї пропозиції", - сказав Порошенко у прямому ефірі на телеканалі "Україна".
Нагадаємо, 3 квітня Зеленський запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів на НСК "Олімпійський". У відповідь Порошенко погодився на дебати на стадіоні.
Офіційні теледебати на UA: Перший відбудуться 19 квітня з ведучими Павлом Казаріним і Мирославою Барчук.
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