Порошенко "перепризначив" дебати на стадіоні на 14 квітня

Президент Петро Порошенко заявив, що дебати на стадіоні, запропоновані Володимиром Зеленським, доцільно провести 14 квітня

"14 квітня, наступної неділі, я, на Республіканському стадіоні (НСК "Олімпійський"- ред.), саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Думаю, 19-та або 20-та година буде оптимальним часом. Я запрошую і глядачів, і всі канали, для того, щоб дебати були проведені, як цього хотів Володимир Зеленський, щоб не дати йому зійти з цієї пропозиції", - сказав Порошенко у прямому ефірі на телеканалі "Україна".

Нагадаємо, 3 квітня Зеленський запропонував Порошенку провести дебати перед другим туром виборів на НСК "Олімпійський". У відповідь Порошенко погодився на дебати на стадіоні.

Офіційні теледебати на UA: Перший відбудуться 19 квітня з ведучими Павлом Казаріним і Мирославою Барчук.