Порошенко підтвердив введення санкцій РНБО

П'ятий президент України, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко підтвердив інформацію Forbes Ukraine, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України проголосувала за санкції щодо нього.

"Це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції і п'ятого президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", – написав він.

Нардеп вважає подання в РНБО "абсурдним", а його "замовником, виконавцем і підписантом" – "особисто" президента України Володимира Зеленського.

"Лише уявіть. Сьогодні замість готуватися до надважливих переговорів із Трампом, із міністром фінансів США, з низкою світових лідерів на Мюнхенській конференції він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони", – заявив Порошенко.

На його думку, "Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності" на фоні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду й називати речі своїми іменами. Чому вони це роблять? Ненависть, страх і помста. І тому, що в них почалися вибори. Не в нас. У влади. Так, показово, що терористом і екстремістом Порошенка визнав суд путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського", – ідеться в дописі Порошенка.