Порошенко про рішення ПАРЄ: Раніше ми таких ударів не пропускали
"Це перший серйозний дипломатичний удар, який отримала Україна за останні п‘ять років. Раніше ми таких ударів не пропускали. Але тепер удар нанесено не тільки по Україні, а по фундаментальних європейських цінностях, коли між цінностями і ціною була вибрана ціна", - написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що у найближчий час задіє усі свої зовнішньополітичні зв‘язки, аби "вірус всепрощення Росії" за анексію Криму та окупацію Донбасу не розповсюдився далі.
Нагадаємо, що делегація РФ у ПАРЄ була позбавлена основних повноважень у 2014 році. На засіданні 9 жовтня 2018 року, як і в 2017 році, ПАРЄ вирішила не повертати Росії право голосу і відклала це питання на 2019 рік. У квітні 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яка спочатку мала на меті зняття санкційного тиску з РФ.
Уночі 25 червня ПАРЄ проголосувала за повернення Росії в Раду Європи. В українській делегації після цього заявили, що можуть призупинити свою участь в організації.
В українському МЗС назвали резолюцію ПАРЄ - неприпустимою поступкою Росії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Страх політики і політика страху9/11, активізація ІДІЛ, поширення вірусу Ебола, перші постріли на Майдані - лише декілька точок у переліку подій, що супроводжувалися масовим поширенням страху
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність