Порошенко присвоїв загиблому в 2014 році генералу Момоту звання Героя України

Президент Петро Порошенко присвоїв заступнику начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігорю Момоту, загиблому в 2014 році на Донбасі, звання Героя України.

"Серед героїв, яким ми зобов'язані нашою свободою, хочу згадати генерал-майора Момота. Одним із перших у 2014-му він вирушив на виконання бойових завдань. У найважчі дні Ігор Момот демонстрував мужність і патріотизм, зразкове виконання військового обов'язку. Про його хоробрість знали і українські воїни, і вороги", - заявив Порошенко під час візиту в навчальний центр ДПСУ в Оршанці біля Черкас, куди він приїхав для участі в урочистостях з нагоди 101-ї річниці прикордонної служби України, інформує LB.ua.

Одного разу Момот на КПП "Довжанський" вийшов з гранатою без чеки назустріч 200 озброєним бойовикам, які прийшли вимагати звільнення їхнього ватажка Болотова, зазначив він.

"Сміливий учинок офіцера змусив ворога відступити. Але ненадовго. Терористи оголосили велику нагороду за його голову", - сказав Порошенко.

За його словами, на рахунку Момота була велика кількість знищених колон бойовиків, засідок і блокпостів терористів.

11 липня 2014 року Момот загинув біля Зеленопілля під обстрілами російських "Градів".

На момент загибелі Момот перебував у званні полковника, але через кілька днів Порошенко посмертно підвищив його до генерал-майора.

Також, Петро Порошенко присвоїв звання Героя України старшому сержанту Андрієві Конопльову посмертно.