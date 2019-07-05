Порошенко призначив суддів Верховного суду та висловив вимогу до Зеленського, - ВІДЕО

"Ще півтора роки тому тільки мріялося, яким має бути Верховний суд - чесним, справедливим, некорумпованим. Чи здійснилися ці мрії?"

Чинний президент Петро Порошенко призначив 77 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій.

За словами президента, від цього дня Верховний суд нарешті працюватиме у повному складі, повідомляє "Українська правда".

"Ще півтора роки тому тільки мріялося, яким має бути Верховний суд - чесним, справедливим, некорумпованим. Чи здійснилися ці мрії? Ставки робити поки що зарано, але як на мене, президента і громадянина, важливим і принциповим був той факт, що є баланс незалежності і відповідальності найвищої судової інстанції", - сказав Порошенко.

За його словами, суд щодня виносить рішення, у тому числі що стосується президента, уряду, парламенту і не завжди перемагає влада, що свідчить про чесність і незалежність в ухваленні рішень.

Він наголосив, що чотири роки тому була розпочата судова реформа і наразі Верховний суд є взірцем для інших судів, щодо відкритості, комунікації.

"Каденції президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу", - заявив Порошенко

Він поскаржився, що поки реформа не торкнулася судів першої інстанції і далеко не всі судді орієнтуються на суддів Верховного суду у прийнятті рішень.

Президент додав, що завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до 1-ої та 2-ої інстанцій має завершаться трохи більше, ніж за рік.

"Я сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплене у Конституції України", - сказав Порошенко.

За його словами, саме така формула незалежності, коли ані президент, ані парламент не мають жодного впливу на суд та процедури призначення та звільнення суддів лежить в основі судової реформи.

Новопризначеним суддям Верховного суду він побажав людяності і незалежності у прийнятті рішень.

Так, указом президента було призначено 25 суддів у Касаційний адміністративний суд, 15 суддів - у Касаційний господарський суд, 15 - у Касаційний кримінальний суд та 22 судді - у Касаційний цивільний суд.

Після цього відбулася церемонія складення присяги суддями.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила шість членів Громадської ради міжнародних експертів, які братимуть участь у відборі антикорупційних суддів.