Порошенко оголосив про участь у виборах

Глава держави зазначив, що "просить у виборців мандат на те, щоб гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, незалежності України"

Чинний президент Петро Порошенко буде балотуватися на другий термін.

Про свою участь у виборчій кампанії 2019 року він оголосив 29 січня, виступаючи на форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом".

"Почуття глибокої відповідальності перед країною, перед сучасниками, перед минулими і прийдешніми поколіннями українців спонукали мене прийняти рішення кандидувати ще раз на посаду президента України", – заявив Порошенко.

Глава держави зазначив, що "просить у виборців мандат на те, щоб гарантувати незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції, незалежності України".

Він зазначив, що в своїй президентській роботі має, "чим пишатися і за що вибачатися", але не хоче зупинятися на півдорозі розбудови держави.

"Завершуючи п’ятирічну каденцію, стартую знову заради збереження стратегічного курсу на Європейський Союз та НАТО, курсу на перетворення України у велику успішну країну щасливих людей", – зазначив Порошенко.

Зазначимо, що перед виступом Порошенка на форумі показали ролик, наприкінці якого йдеться, що в 2019-му "переможе або Порошенко, або Путін".

Перед початком форуму кілька людей прийшли до місця проведення форуму з плакатами "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?", вимагаючи розслідувати вбивство радниці міськголови Херсона Катерини Гандзюк.

Зазначимо, що Порошенко оголосив про свою участь у президентських виборах 29 січня, у день вшанування пам'яті загиблих під Крутами.

Відповідно до останніх результатів соціологічного опитування чинний президент України Петро Порошенко вийшов на другу позицію у передвиборчому рейтингу, обійшовши шоумена Володимира Зеленського. Лідером залишається очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Центральна виборча комісія вже зареєструвала кандидатами в президенти 20 претендентів: лідерку партії "Батьківщин" Юлію Тимошенко, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, лідера Соціалістичної партії України Іллю Киву, кандидата від партії "Опозиційний блок — Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула, депутата з фракції "БПП" Аркадій Корнацький, лідера партії "Народний контроль" Дмитра Добродомова та Олександра Мороза - лідера партії "Соціалістична партія Олександра Мороза", екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, міськголову Львова Андрія Садового, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, депутата Євгенія Мураєва, лідера "Соціал-демократичної партії" Сергія Капліна, екс-міністра екології Ігоря Шевченка, безпартійного самовисуванця Віталія Скоцика, депутата, члена партії УКРОП Віталя Купрія, а також депутатку Ольгу Богомолець та засновника партії "5.10", бізнесмена Геннадія Балашова, екс-главу ДФС Романа Насірова, екс-директора гірськолижного курорту "Буковель" Олександра Шевченка та члена фракції "Опозиційний блок", народного депутата Юрія Бойка.

Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.