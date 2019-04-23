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Порошенко з невеликим відривом переміг Зеленського серед військових на передовій

Різниця між кандидатами склала 890 голосів
На дільницях у військових частинах в Луганській і Донецькій областях Петро Порошенко з невеликим відривом переміг Володимира Зеленського у другому турі виборів президента України.
Порошенко з невеликим відривом переміг Зеленського серед військових на передовій Фото: EPA/UPG

Після підрахунку 98% голосів, Порошенко виграв у 46 з 79 спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців у Донецькій та Луганській областях, отримавши щонайменше 17 379 голосів, або 48,7%, повідомляє Kyivpost.

Своєю чергою Зеленський здобув щонайменше 16 489 голосів, або 46,2%, і переміг у 33 військових виборчих дільницях.

Водночас, різниця між кандидатами склала 890 голосів.

В другому турі виборів проголосували понад 35 тисяч солдатів і офіцерів на Донбасі.

Водночас велика кількість, до 5% бюлетенів, була зіпсована.

У першому турі на спецдільницях, де голосували військові, Порошенко випередив Зеленського на 108 голосів.

Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.

 

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23 04 2019 08:52
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