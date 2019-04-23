Порошенко з невеликим відривом переміг Зеленського серед військових на передовій
Після підрахунку 98% голосів, Порошенко виграв у 46 з 79 спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців у Донецькій та Луганській областях, отримавши щонайменше 17 379 голосів, або 48,7%, повідомляє Kyivpost.
Своєю чергою Зеленський здобув щонайменше 16 489 голосів, або 46,2%, і переміг у 33 військових виборчих дільницях.
Водночас, різниця між кандидатами склала 890 голосів.
В другому турі виборів проголосували понад 35 тисяч солдатів і офіцерів на Донбасі.
Водночас велика кількість, до 5% бюлетенів, була зіпсована.
У першому турі на спецдільницях, де голосували військові, Порошенко випередив Зеленського на 108 голосів.
Нагадаємо, що в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
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