Порошенко з невеликим відривом переміг Зеленського серед військових на передовій

На дільницях у військових частинах в Луганській і Донецькій областях Петро Порошенко з невеликим відривом переміг Володимира Зеленського у другому турі виборів президента України.

Після підрахунку 98% голосів, Порошенко виграв у 46 з 79 спеціальних виборчих дільниць для військовослужбовців у Донецькій та Луганській областях, отримавши щонайменше 17 379 голосів, або 48,7%, повідомляє Kyivpost.

Своєю чергою Зеленський здобув щонайменше 16 489 голосів, або 46,2%, і переміг у 33 військових виборчих дільницях.

Водночас, різниця між кандидатами склала 890 голосів.

В другому турі виборів проголосували понад 35 тисяч солдатів і офіцерів на Донбасі.

Водночас велика кількість, до 5% бюлетенів, була зіпсована.

У першому турі на спецдільницях, де голосували військові, Порошенко випередив Зеленського на 108 голосів.