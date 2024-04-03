Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Лідер парламентської фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що хоче знову балотуватися в президенти України.
Про це він сказав в інтерв'ю каналу Al Jazeera.
"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, — так", - сказав нардеп.
За словами політика, спершу Україні треба успішно завершити бойові дії.
Порошенко додав, що балотуватиметься до Європарламенту, якщо Україна стане членом Євросоюзу.