Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій

Також нардеп хоче балотуватися до Європарламенту, якщо наша держава стане членом ЄС.

Лідер парламентської фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що хоче знову балотуватися в президенти України.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу Al Jazeera.

"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, — так", - сказав нардеп.

За словами політика, спершу Україні треба успішно завершити бойові дії.

Порошенко додав, що балотуватиметься до Європарламенту, якщо Україна стане членом Євросоюзу.