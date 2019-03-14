Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки

Про це свідчить указ на сайті президента від 13 березня.

"Звільнити Божка Єгора Валерійовича з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України", — йеться на сайті президента.

Про причини звільнення не зазначено.

Божка призначили на посаду 13 вересня 2017 року — головою зовнішньої розвідки він пропрацював 2,5 роки.

Під час його представлення на посаді Порошенко вказав, що знає Божка "як патріота, рішучу, професійну людину, яка має величезний досвід закордонної роботи".

Служба зовнішньої розвідки — це державний орган, що займається розвідкою в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Вчора Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення з посади начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області Владислава Косинського.