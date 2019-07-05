Порошенко звільнив командувача Нацгвардії

Президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.

"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі президента №196 від 7 травня 2019 року.

У коментарі "Громадському" Юрій Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою — напередодні він написав заяву про відставку.

"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовільнив", - сказав Аллеров.

Згідно ст. 7 Закону "Про Національну гвардію України" командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що Петро Порошенко призначив Аллерова командувачем Національної гвардії України у грудні 2015 року.

Юрій Аллеров — український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.