Порошенко звільнив командувача Нацгвардії
"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі президента №196 від 7 травня 2019 року.
У коментарі "Громадському" Юрій Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою — напередодні він написав заяву про відставку.
"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовільнив", - сказав Аллеров.
Згідно ст. 7 Закону "Про Національну гвардію України" командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, що Петро Порошенко призначив Аллерова командувачем Національної гвардії України у грудні 2015 року.
Юрій Аллеров — український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"