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Порошенко звільнив командувача Нацгвардії

Іншим своїм Указом Глава держави призначив виконуючим обов’язки командувача Національної Гвардії Миколу Балана
Президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної Гвардії України Юрія Аллерова.
Порошенко звільнив командувача Нацгвардії Юрій Аллеров. Фото: ngu.gov.ua

"Звільнити Аллерова Юрія Володимировича з посади командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі президента №196 від 7 травня 2019 року.

У коментарі "Громадському" Юрій Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою — напередодні він написав заяву про відставку.

"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовільнив", - сказав Аллеров.

Згідно ст. 7 Закону "Про Національну гвардію України" командувач НГУ призначається та звільняється на посаду президентом України за поданням міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що Петро Порошенко призначив Аллерова командувачем Національної гвардії України у грудні 2015 року.

Юрій Аллеров — український військовий, генерал-лейтенант, головний інспектор Міністерства оборони України. Кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

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07 05 2019 20:53
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