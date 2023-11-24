Портал Fincult.kz – фінансовий помічник у Казахстані

Щоб бути забезпеченою людиною, недостатньо добре заробляти. Основою життєвої стабільності та матеріального добробуту є вміння розумно розпоряджатися грошима.

Мешканцям Казахстану, котрі хочуть навчитися планувати бюджет, допоможе Fincult.kz. На фінансовому порталі є блог з корисними статтями, а також зручні інструменти для здійснення складних підрахунків. Уся цінна інформація, що допоможе керувати особистими коштами, зібрана на одному майданчику.

Актуальна інформація для підвищення фінансової грамотності

Fincult.kz — це справжній помічник для людей, котрі бажають розібратися у складному світі фінансів. На сайті https://fincult.kz/ постійно публікуються актуальні матеріали про:

нарахування пенсії, стипендії та соціальної допомоги;

депозити;

способи отримання пасивного заробітку.

Зі статей на порталі ви можете дізнатися про останні зміни у законодавстві, про податки, які мають сплачувати до державного бюджету фізичні особи, фінансування малого бізнесу тощо. Читачам блогу надається готовий алгоритм реєстрації індивідуального підприємця та роз’яснюється схема роботи накопичувального страхування.

Початківці у сфері інвестицій мають змогу розібратися з побудовою грамотної стратегії вкладень і познайомитися з популярними інструментами. Інформація подається у простій та доступній формі.

Курси валют і криптовалют

Казахстанці, котрі планують обмін тенге на інші грошові одиниці або навпаки, можуть швидко дізнатися про курс валют на сьогодні на порталі Fincult.kz. На сайті доступна актуальна ціна купівлі та продажу:

євро;

долара США;

китайського юаня та інших валют.

На окремих сторінках публікується курс Нацбанку, комерційних банків Казахстану та обмінників в Алмати, Актау й Актобе.

Користувачі, що бажають придбати або продати цифрові активи, можуть ознайомитися з курсом криптовалют і його змінами протягом останньої години, доби та 7 днів. На сайті доступна інформація щодо найпопулярніших монет і токенів, зокрема:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ETC);

Tether (USDT);

Solana (SOL) тощо.

Онлайн-калькулятори

Ще одна цінність порталу Fincult.kz — наявність зручних калькуляторів, що дають змогу швидко визначити: