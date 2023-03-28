Португалія передала Україні три танки Leopard 2

У Португалії заявили, що продовжують підтримувати Україну в боротьбі з рф.

Україна отримала від Португалії танки Leopard 2A6. Мова йде про три одиниці.

Про це повідомляє Twitter Міністерства національної оборони Португалії.

"Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені, як було визначено нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український опір незаконному вторгненню росії", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Португалія повідомляла, що веде переговори з Німеччиною про придбання деталей, необхідних для ремонту танків Leopard 2, що вийшли з ладу.

Після ремонту, як зазначалося, танки будуть відправлені до України.

Додамо, спочатку в Португалії повідомили про намір відправити Україні чотири одиниці Leopard 2, проте пізніше стало відомо, що країна відремонтувала і вже у березні передасть Києву три таких танки.