Португалія підтвердила передачу Україні танків Leopard 2

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив сьогодні, що Португалія передасть ЗСУ танки Leopard 2

Про це написало видання Diario de Noticias

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.

Антоніу Кошта підкреслив, що відправка танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал з точки зору оснащення.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки саме танків буде [відправлено в Україну], але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав прем'єр.

За його словами Португалія співпрацює з Німеччиною, аби "дозволити логістичну операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких [бойових] машин, які не були в строю".

"Операція, яка має на меті надати Україні кілька танків, без того, щоб Португалія втратила свій військовий потенціал. Очевидно, що Португалія також має зобов'язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконувати з точки зору наявності техніки для інтервенцій у разі необхідності", - додав Кошта. Також Прем'єр-міністр зазначив, що найбільш ймовірно, що танки зможуть бути доставлені в Україну до кінця березня.