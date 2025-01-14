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Порти ЄС допомагають обслуговувати арктичні газові танкери рф – FT

14 січня 2025, 11:55
Порти ЄС допомагають обслуговувати арктичні газові танкери рф – FT
фото з відкритих джерел
Скорочення імпорту російського газу є центральною політичною метою Європейської комісії.
Судноремонтні верфі ЄС обслуговують російські танкери льодового класу, дозволяючи Москві продовжувати транспортування газу через Арктику попри західні санкції щодо енергетичного сектору.
 
Про це повідомляє газета Financial Times.
 
Без технічного обслуговування, яке надають верф Damen у Бресті (Франція) та Fayard A/S у Данії, російський завод Ямал СПГ стикався б із труднощами у постачанні газу на важливі ринки взимку, коли ціни на газ у північній півкулі найвищі.
 
За даними супутникових знімків і трекінгу заходів суден від аналітичної компанії Kpler, ці верфі обслуговували 14 із 15 спеціалізованих танкерів Arc7, які транспортують газ із російського Ямал СПГ. Деякі судна відвідували верфі кілька разів.
 
"Якби ці верфі стали недоступними, вся логістична операція опинилася б під загрозою", — сказав Мальте Гумперт, експерт із арктичного судноплавства з High North News, який відстежує рух цих суден. "Вони могли б знайти інше місце для обслуговування, але це значно відхилило б їх від маршруту".
 
Вісім танкерів зверталися до верфі у Бресті, а дев’ять проходили техобслуговування у данській верфі з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Більшість цих суден належать енергетичним і судноплавним компаніям, включно з грецькою Dynagas.
 
Damen підтвердила, що обслуговувала "кілька суден, пов’язаних із транспортуванням російського СПГ", але наголосила, що це "строго відповідало європейському санкційному законодавству" і що вона "не має відношення до вибору вантажів судноплавними компаніями". "У найближчий період ремонт цих СПГ-суден не планується", — додали у Damen.
 
Fayard не відповіла на запит про коментар.
 
Скорочення імпорту російського газу є центральною політичною метою Європейської комісії. Однак плани ЄС звести використання російських викопних палив до нуля до 2027 року опинилися під загрозою через збільшення імпорту російського СПГ, більшість якого надходить із Ямалу.
 
Діяльність цих суден і верфей не підпадає під санкції через виключення для транспортування енергоносіїв і те, що ці судна не плавають під російським прапором. Спеціалізовані танкери не змогли б розповсюджувати вантаж без технічного обслуговування та експертизи європейських верфей.
 
Єдиний танкер, що не звертався до жодної з цих двох верфей, — це Christophe de Margerie, який належить російській компанії "Совкомфлот", що під санкціями.
 
16 грудня ЄС ввів санкції проти самого судна — перший випадок, коли блок запровадив обмеження щодо операцій Ямалу. США вже наклали кілька хвиль санкцій на проект Ямал.
 
Неможливість Christophe de Margerie отримати доступ до європейських верфей вивела його з експлуатації на шість місяців, що демонструє залежність танкерів Arc7 від європейських знань і запчастин.
війна в Українітанкериросія окупанти

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