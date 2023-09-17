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ПОЛІТИКА

Порушення логістики з рф спричинило в окупованому Криму дефіцит палива – ЦНС

17 вересня 2023, 13:24
Порушення логістики з рф спричинило в окупованому Криму дефіцит палива – ЦНС
Фото: EPA/UPG
Дефіцит палива у Криму пов'язаний зі зниженням обсягів відвантаження автомобільного палива з нафтопереробних заводів рф.

У тимчасово окупованому Криму з вересня спостерігаються проблеми із пальним, а також на території захопленого рф українського півострова загострюється гуманітарна криза.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Дефіцит палива у Криму пов'язаний зі зниженням обсягів відвантаження автомобільного палива з нафтопереробних заводів рф.

"Постачання палива обумовлена порушенням логістичних маршрутів з територією рф. А також зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова", - пояснили в Центрі.

Також зауважується, що російські окупаційні "адміністрації" хочуть створити нові механізми субсидування окремих мереж АЗС для уникнення майбутнього зростання цін на пальне.

"Проте, дане рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій", - наголошують у ЦНС.

Наприкінці літа з'явилася інформація про те, що рф зіткнулася з нестачею пального, що наразі необхідного для збирання врожаю на півдні країни. При цьому, вірогідно, ситуація може погіршитися найближчими місяцями.

Кримвійнапаливо

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