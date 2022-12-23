Посада уповноваженого з питань відбудови України з’явиться у Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії працює над створенням посади Уповноваженого з питань відбудови України

Міністерство закордонних справ Чехії працює над створенням посади Уповноваженого з питань відбудови України, заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, пише Ceske Noviny.

"Цей крок допоможе з точки зору поєднання зусиль чеської промисловості, компаній, гуманітарної допомоги", - сказав Ліпавський.

Пропозиція про створення посади буде подана на розгляд уряду в січні. За інформацією чеських ЗМІ, кандидатом є Томаш Копечний, який в кінці року піде у відставку з посади заступника з питань промислової кооперації в Міністерстві оборони.

Раніше посол Чехії в Києві Радек Матула заявив, що Чехія може бути залучена до післявоєнної відбудови Дніпропетровської області.

За словами Ліпавського, наразі тривають дебати з цього приводу.

"Низка чеських компаній працює в Україні, у них там є потужності. Ця відповідь буде природним результатом цього процесу", - сказав він.

Коли безпекова ситуація дозволить, Чехія відкриє Генеральне консульство у Дніпрі, додав міністр. Наразі Чехія має посольство у Києві та генеральне консульство у Львові. У Дніпрі та Харкові діють почесні консульства, але вони тимчасово закриті.