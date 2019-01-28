CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтолична прокуратура разом із СБУ та слідчими Нацполіції затримали на одержанні хабара посадовця Філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця" та посередника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Посадовець "Укрзалізниці" вимагав 250 тисяч гривень хабара
Затриманим особам готується підозра за ст. 368 КК
Фото:Facebook
"У ході слідства, яке проводилось за співпраці з департаментом безпеки АТ "Укрзалізниця", встановлено, що службовець Філії вимагав від підприємця 250 тисяч гривень хабара за надання в оренду майна державної установи", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
Чиновника та особу, залучену ним у якості посередника, затримали в одному із столичних ресторанів під час одержання першої частини неправомірної вигоди.
Затриманим особам готується підозра за ст. 368 КК.
Нагадаємо, що помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю ПАТ "Укрзалізниця", повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн компанії.
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28 01 2019 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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