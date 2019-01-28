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Посадовець "Укрзалізниці" вимагав 250 тисяч гривень хабара

Затриманим особам готується підозра за ст. 368 КК
Столична прокуратура разом із СБУ та слідчими Нацполіції затримали на одержанні хабара посадовця Філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця" та посередника.
Посадовець "Укрзалізниці" вимагав 250 тисяч гривень хабара Фото:Facebook

"У ході слідства, яке проводилось за співпраці з департаментом безпеки АТ "Укрзалізниця", встановлено, що службовець Філії вимагав від підприємця 250 тисяч гривень хабара за надання в оренду майна державної установи", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Чиновника та особу, залучену ним у якості посередника, затримали в одному із столичних ресторанів під час одержання першої частини неправомірної вигоди.

Затриманим особам готується підозра за ст. 368 КК.

Нагадаємо, що помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю ПАТ "Укрзалізниця", повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн компанії.
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28 01 2019 23:30
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