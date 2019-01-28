Посадовець "Укрзалізниці" вимагав 250 тисяч гривень хабара

Столична прокуратура разом із СБУ та слідчими Нацполіції затримали на одержанні хабара посадовця Філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця" та посередника.

"У ході слідства, яке проводилось за співпраці з департаментом безпеки АТ "Укрзалізниця", встановлено, що службовець Філії вимагав від підприємця 250 тисяч гривень хабара за надання в оренду майна державної установи", - повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Чиновника та особу, залучену ним у якості посередника, затримали в одному із столичних ресторанів під час одержання першої частини неправомірної вигоди.

Затриманим особам готується підозра за ст. 368 КК.