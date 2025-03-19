Посадовці у США могли знищити докази депортації росією українських дітей – Reuters
19 березня 2025, 13:49
Фото: Укрінформ
Трамп закрив програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених росією
Докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента, який є у розпорядженні агентства.
Зазначається, що зі сховища даних, які збирали дослідники, безповоротно видалили інформацію про 30 тис. українських дітей, зокрема супутникові знімки.
Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення", – йдеться у листі законодавців-демократів на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом.
Законодавці наголошують, що у них є підстави вважати, що дані з цього сховища були безповоротно видалені.
"Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки", – заявили вони.
Американські політики закликали адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених росією, і застосувати санкції для покарання винних.
Неназваний співрозмовник журналістів агентства, знайомий з програмою пошуку дітей, повідомив, що скасування фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету призвело до видалення доказів російських воєнних злочинів на $26 млн.
"Вони взяли $26 млн американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у шредер, зокрема досьє на всіх дітей", – сказав він.