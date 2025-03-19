Посадовці у США могли знищити докази депортації росією українських дітей – Reuters

Трамп закрив програму, яка допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених росією

Докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист законодавців-демократів до держсекретаря США Марко Рубіо й міністра фінансів Скотта Бессента, який є у розпорядженні агентства.

Зазначається, що зі сховища даних, які збирали дослідники, безповоротно видалили інформацію про 30 тис. українських дітей, зокрема супутникові знімки.

Державний департамент і Єльський центр "зберігали докази викрадення дітей з України, яких вони ідентифікували, щоб поділитися ними з Європолом і урядом України для забезпечення їх повернення", – йдеться у листі законодавців-демократів на чолі з представником штату Огайо Грегом Ландсманом.