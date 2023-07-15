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Посадовцям у Нідерландах заборонили встановлювати на телефони додаток AliExpress

15 липня 2023, 20:23
Посадовцям у Нідерландах заборонили встановлювати на телефони додаток AliExpress
AliExpress
Ці заборони додалися до вже існуючої на соцмережу TikTok.

В Нідерландах посадовцям заборонили встановлювати на їх робочі телефони додатки інтернет-магазину AliExpress і чату WeChat.  

Про це повідомило місцеве агентство NOS з посиланням на джерела.

Загалом до чорного списку потрапили десять додатків з Китаю, росії, Ірану та Північної Кореї. Усі ці країни спецслужба Нідерландів підозрює у шпигунстві. Там, серед інших, значиться російська соцмережа Вконтакте, а також програма для редагування відео CapCut від розробника TikTok.

У Нідерландах підозрюють, що ці додатки можуть використовувати, щоб отримати, зокрема, доступ до особистих даних користувачів з метою шпигунства. Зазначається, що інтерес для іноземних спецслужб можуть становити списки контактів, геолокація, а також фотографії та документи на мобільному пристрої.

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