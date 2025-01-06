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Пошкоджені підводні кабелі між Фінляндією і Естонією відремонтували

06 січня 2025, 16:19
Пошкоджені підводні кабелі між Фінляндією і Естонією відремонтували
Фото: ar25.org
Їх пошкодження не вплинуло на телекомунікаційні послуги компанії в двох країнах.

У компанії Elisa заявили, що два підводних кабелі Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені на Різдво, відремонтовані.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Відомо також, що пошкодження підводних кабелів не вплинуло на телекомунікаційні послуги компанії у Фінляндії та Естонії.

Кілька днів тому ми повідомляли, що у Фінляндії домагаються арешту танкера, який пошкодив кабель.

 

ЕстоніяФінляндіякабелі

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