Пошкоджені підводні кабелі між Фінляндією і Естонією відремонтували

Їх пошкодження не вплинуло на телекомунікаційні послуги компанії в двох країнах.

У компанії Elisa заявили, що два підводних кабелі Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені на Різдво, відремонтовані.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Відомо також, що пошкодження підводних кабелів не вплинуло на телекомунікаційні послуги компанії у Фінляндії та Естонії.

Кілька днів тому ми повідомляли, що у Фінляндії домагаються арешту танкера, який пошкодив кабель.