Пошта Литви призупинила відправлення посилок до росії

Литовська державна пошта Lietuvos pastas призупинила доставку посилок до рф.

Мова йде навіть про посилки, які йшли транзитом через пошту Латвії.

Про це повідомляється на сайті Lietuvos pastas.

"Пошта Латвії повідомила, що з метою належного виконання вимог санкцій Європейського Союзу щодо росії більше не прийматиме поштові посилки, в яких пересилаються речі, якщо не буде надано додаткових даних, що характеризують категорію речей", – йдеться у заяві.

Нові вимоги до таких посилок висуває пошта Латвії. Досі посилки з Литви до росії йшли транзитом через неї.

Як повідомляє литовська пошта, наразі незрозуміло, як передавати такі дані, але компанія каже, що шукає рішення для надсилання відправлень до росії.

"Наразі у Lietuvos pastas немає рішення про те, як передати необхідні дані, тому вона не може виконати цю вимогу. Пошта Латвії не встановила перехідного періоду для змін, тому литовська пошта не змогла підготуватися до них заздалегідь", – повідомляється на сайті пошти.

Письмова кореспонденція – листи та листівки – продовжують відправлятися в росію.

Рік тому Lietuvos pastas припинила відправлення комерційних посилок до росії, а також грошові перекази до рф і бр.