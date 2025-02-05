Поштова служба США заявила про відновлення поставок із Китаю

В USPS заявили, що співпрацюють з митною та прикордонною службами США

Поштова служба США (USPS) відновила прийом посилок з материкового Китаю та Гонконгу після короткотермінової паузи, викликаної скасуванням правила de minimis, яке дозволяло будь-кому відправляти пакунки вартістю менше 800 доларів до Сполучених Штатів без мит або необхідності проходження перевірок.

В USPS заявили, що співпрацюють з митною та прикордонною службами США, щоб забезпечити "найменші збої" в доставці посилок.

"USPS і митна та прикордонна служба тісно співпрацюють, щоб запровадити ефективний механізм збору за новими китайськими тарифами, щоб забезпечити найменші збої в доставці посилок", – йдеться у повідомленні оператора.