Пошуки викрадених росією дітей ускладнені через відсутність фінансування – посол ЄС
18 липня 2025, 09:53
Фото: gettyimages.com
Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють притягнення росії до відповідальності за викрадення.
Скорочення США допомоги іноземним державам і санкції адміністрації Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють пошуки тисяч українських дітей, викрадених росією під час війни з Україною.
Про це заявила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Рейкфьорд Гюльфадоттір, яка курує зусилля Ради Європи з повернення депортованих українських дітей, пише Politico.
Вона зазначила, що вже видно ознаки того, як припинення фінансової підтримки США програм із розшуку дітей ускладнює їхнє звільнення, оскільки перебої з фінансуванням додають невизначеності в діяльність цих організацій.
Деяким організаціям вдалося зберегти частину відстежуваних даних. Так, Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я готувалася до звільнення своїх українських співробітників 1 липня, але приватні пожертви в останню хвилину забезпечили її існування до жовтня.
"Європейським країнам доведеться це фінансувати. Ми не можемо припинити відстежувати їх, а потім знову почати відстежувати в найближчі місяці. Тому це має тривати", - заявила вона.
Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють завдання притягнення росії до відповідальності за викрадення, додала Рейкфьорд Гюльфадоттір.
"Люди бояться співпрацювати з незалежними судами, щоб підтримувати заснований на правилах порядок і міжнародне право, тому що бояться наслідків для адміністрації США", - сказала вона.
При цьому чиновниця наголосила, що звільнення дітей є важливою частиною процесу, спрямованого на остаточне припинення війни в Україні.
"Це не підлягає обговоренню основоположна частина справедливого миру - повернення цих дітей", - сказала Рейкфьорд Гілфадоттір.