Пошуки викрадених росією дітей ускладнені через відсутність фінансування – посол ЄС

Санкції США проти Міжнародного кримінального суду також ускладнюють притягнення росії до відповідальності за викрадення.

Скорочення США допомоги іноземним державам і санкції адміністрації Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду ускладнюють пошуки тисяч українських дітей, викрадених росією під час війни з Україною.

Про це заявила посланниця Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Рейкфьорд Гюльфадоттір, яка курує зусилля Ради Європи з повернення депортованих українських дітей, пише Politico.

Вона зазначила, що вже видно ознаки того, як припинення фінансової підтримки США програм із розшуку дітей ускладнює їхнє звільнення, оскільки перебої з фінансуванням додають невизначеності в діяльність цих організацій.

Деяким організаціям вдалося зберегти частину відстежуваних даних. Так, Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я готувалася до звільнення своїх українських співробітників 1 липня, але приватні пожертви в останню хвилину забезпечили її існування до жовтня.