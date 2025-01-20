Послаблення санкцій не посадить президента рф за стіл переговорів – Bloomberg

Лише знання, що він не може перемогти, змусить поступитися.

Результати опитування демонструють помітне зниження кількості українців, які вірять у можливість перемоги над російським вторгненням: результати були опубліковані напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Трамп навряд чи зможе відкрити двері до мирних переговорів щодо України, пише агенція Bloomberg.

Для України минулий рік став серйозним випробуванням на тлі краху ефективної стратегії початкового етапу війни: об’єднання мотивованих українських військових із сучасними західними арсеналами.

"Чи може Дональд Трамп, який щойно приступив до обов’язків президента США та вже домігся припинення вогню в Газі, відкрити двері до мирного врегулювання в Україні? Вочевидь, ні - принаймні на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль. Такий сценарій був би ближчим до капітуляції, а не до миру, якого прагнуть українці", - пише видання.

На сьогодні Трамп має шанс вплинути на події, однак лише якщо посилить позиції України, аби переконати путіна в неминучості втрат, якщо той не погодиться на справжнє врегулювання.

Проте якщо підтримка України з боку адміністрації Трампа буде недостатньою, путін отримає ще менше стимулів для компромісу.

Суть стратегії "сильної руки" в тому, щоб Україна могла стримувати росію, завдаючи їй високих втрат, зупиняти її наземний наступ і бути впевненою в підтримці союзників, але якщо Трамп бажає швидких результатів, погрози мають бути ще серйознішими.

Зовнішньополітична команда Трампа вже коригує очікування щодо мирного врегулювання: від обіцянок 24-годинного миру після інавгурації до терміну у 100 днів чи більше, але основною стратегією поки що залишається послаблення нафтових санкцій, що має стимулювати путіна до конструктивного діалогу.

Проте така тактика виглядає надто наївною, якщо її не підкріпити значними важелями тиску, зазначає аналітик агенції.

На початку війни союз між українською армією та західною зброєю дозволив Києву чинити успішний опір значно потужнішому ворогу, але після провального контрнаступу літа 2023 року цей механізм почав давати збої.

Затримка у виділенні Конгресом США 60 мільярдів доларів допомоги лише загострила ситуацію, а брак ресурсів і живої сили поглибив кризу.

Колишній радник українських сил оборони Олександр Данилюк казав, що серед потенційних новобранців зростає сприйняття служби як "квитка в один кінець". Це знижує мотивацію, особливо через зростання втрат і обмежених ресурсів для ведення війни.

Крім того, відправлення погано оснащених новобранців на фронт виглядає як ризик майбутнього заради ілюзорної нагороди.

Проте новий рік цю ситуацію ще можна змінити. Україна значно збільшила власні потужності виробництва зброї. Хоча перспективи на полі бою залишаються складними, Київ зберігає здатність завдавати втрат рф.

Також Київ домігся успіхів у війні дронів і ракет, ефективно знищуючи стратегічно важливі цілі на території противника.

За цих умов заклики адміністрації Трампа, як-от зменшення віку призову до 18 років для демонстрації "відданості демократії", виглядають не лише безтактними, а й віддаленими від реальності.

Аналітик вважає, що Україна вже принесла величезні жертви, і її слабкість полягає не у відсутності волі, а у нестачі ресурсів.

Наявність достатньо оснащених солдатів дозволить Україні зміцнити свої позиції, а відтак і примусити кремль до реального мирного врегулювання. Аналітик зауважив, що у довгостроковій перспективі це піде на користь усім сторонам конфлікту. Однак до того моменту, коли це стане зрозуміло для всіх, путін і Трамп, ймовірно, вже відійдуть з арени історії.