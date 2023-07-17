Посланець Папи Римського відвідає Вашингтон у рамках мирної місії для України – ЗМІ

Кардинал Дзуппі здійснить візит 17-19 липня.

17-19 липня кардинал Маттео Дзуппі, який є мирним посланцем Папи Римського Франциска стосовно України, перебуватиме з візитом у Вашингтоні. Поїздка відбудеться "в контексті місії сприяння миру".

Про це повідомляє пресслужба Святого Престолу.

"Візит відбудеться в контексті місії сприяння миру в Україні та має на меті взаємообмін ідеями та думками щодо трагічної теперішньої ситуації, а також підтримку ініціатив у гуманітарній сфері, спрямованих на полегшення терпінь найбільш постраждалих та вразливих верств населення, особливо дітей", – йдеться у заяві.

Кардинал Дзуппі після прохання Франциска стати його мирним посланцем вже відвідав Київ на початку червня для переговорів із президентом Володимиром Зеленським, а пізніше поїхав до москви. Після повернення з росії Дзуппі заявив: "Не існує мирного плану, не існує посередництва. Існує велике прагнення, щоб насильство припинилося і щоб людське життя можна було зберегти, починаючи із захисту найменших".

Нагадаємо, що Папа Римський – вже після повернення Дзуппі з москви – охарактеризував війну в Україні, як "війну, якій, здається, не буде кінця".