Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до москви

Кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до москви.

Кардинал Маттео Марія Дзуппі розпочав візит до москви в межах місії, дорученої Папою Франциском. Мета – сприяти возз'єднанню українських сімей, обміну полоненими та досягненню миру.

Про це повідомляє La repubblica.

"Сьогодні кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до москви в межах місії, дорученої йому минулого року Папою Франциском, щоб зустрітися з владою та оцінити подальші зусилля щодо сприяння возз’єднання сімей українських дітей та обміну полоненими, з метою досягнення миру, на який так сподіваються", – підтвердив очільник прес-служби Ватикану Маттео Бруні.