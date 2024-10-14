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Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до москви

14 жовтня 2024, 17:57
Посланець Папи Римського з питань миру в Україні прибув до москви
Фото: Reuters
Кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до москви.

Кардинал Маттео Марія Дзуппі розпочав візит до москви в межах місії, дорученої Папою Франциском. Мета – сприяти возз'єднанню українських сімей, обміну полоненими та досягненню миру.

Про це повідомляє La repubblica.

"Сьогодні кардинал Маттео Дзуппі розпочав новий візит до москви в межах місії, дорученої йому минулого року Папою Франциском, щоб зустрітися з владою та оцінити подальші зусилля щодо сприяння возз’єднання сімей українських дітей та обміну полоненими, з метою досягнення миру, на який так сподіваються", – підтвердив очільник прес-служби Ватикану Маттео Бруні.

ПАПА РИМСКИЙвійна в Україніросія окупанти

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