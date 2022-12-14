Посли G-7 відвідали один із "пунктів незламності"

Посли країн "Групи семи" відвідали один із "пунктів незламності" у столиці України

Посли країн "Групи семи" відвідали один із "пунктів незламності", найвірогідніше у Києві. З міркувань безпеки вони не вказали, який саме. Посли Групи семи назвали воєнним злочином цілеспрямовані удари рф по цивільній інфраструктурі України та відзначили зусилля української влади щодо забезпечення базових необхідних послуг людям.

Про це вони повідомили у Twitter.

"Посли відвідали "пункт незламності", щоб побачити вражаючі зусилля українських органів влади забезпечити тепло, світло й базові послуги для тих, кого торкнулися наслідки антигуманних і варварських ударів рф по цивільній інфраструктурі. Ці атаки є воєнним злочином", - йдеться у повідомленні.