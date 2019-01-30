Посли країн НАТО затвердили протокол про приєднання Македонії
За даними видання, 29 постійних представників НАТО тепер чекають на дозвіл своїх країн підписати протокол, повідомляє Euractiv із посиланням на власні джерела.
Після підписання його буде направлено до національних парламентів країн-членів, кожен з яких має ратифікувати документ.
Речник НАТО цього тижня заявив, що дата підписання протоколу про вступ Македонії буде визначена "у найближчі дні".
Нагадаємо, парламент Греції 25 січня ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія.
В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз