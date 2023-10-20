Посли НАТО зібрались в Угорщині через зустріч Орбана з путіним

Посли держав Північноатлантичного Альянсу, включаючи Швецію, зустрілись в Будапешті після того, як угорський прем'єр Віктор Орбан в Пекіні переговорив з президентом рф путіним.

Про це пише угорська служба Радіо Свобода.

Зустріч через занепокоєння союзників НАТО зближенням Угорщини з росією, підтвердив посол США в Угорщині Девід Прессман.

"Ми всі стурбовані тим, що угорський прем’єр-міністр зустрівся з президентом Путіним, коли росія перебуває у війні з Україною… Те, що Угорщина вирішила таким чином підтримувати зв’язок із Путіним, хвилює. Як і слова, які прем’єр використав, щоб описати путінську війну в Україні", - сказав Прессман.

Разом з тим посол відмовився коментувати наслідки зустрічі послів Альянсу для Угорщини, як і повідомлення ЗМІ про санкції, які нібито готуються проти Угорщини.

"Ми вбачаємо в Угорщині союзника, але також бачимо й те, що Угорщина поглиблює відносини з росією попри жорстоку війну в Україні. Гадаємо, важливо підтримувати діалог з угорським урядом і народом щодо цих рішень", - сказав Девід Прессман.

Нагадаємо, що днями Орбан зустрівся з путіним у Пекіні.