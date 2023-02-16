Посли ЄС не змогли дійти згоди щодо наступного пакету санкцій – Politico

Одним із спірних питань є синтетичний каучук.

Посли країн Європейського союзу не погодили десятий пакет санкцій проти росії. Причиною цього стали обмеження щодо російської гуми.

Про це повідомляє Politico.

Єврокомісія пропонує ввести санкції на імпорт гуми, проте Італія та Німеччини виступили проти, а Польща - підтримала.

За даними Politico, промисловість синтетичного каучуку щороку приносить росії мільярди доларів доходу, свідчать дані про торгівлю: Наприклад, у 2021 році вона експортувала синтетичного каучуку на суму майже 2 мільярди доларів. З цієї суми ЄС імпортував синтетичного каучуку на суму близько 700 мільйонів доларів. Деякі види каучуку вже були під санкціями в попередніх пакетах, але це перекриє ще більше потоків доходів.

Якщо посли ЄС погодяться з планом, блок також закрутить гайки в авіаційній галузі. Наприклад, авіакомпанії повинні будуть повідомляти ЄС про незаплановані рейси з росії та в росію, щоб запобігти перевезенню заборонених вантажів або осіб, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, 15 лютого ЄК офіційно запропонувала до схвалення країн ЄС 10-й пакет санкцій проти росії