Посли ЄС починають обговорення нових санкцій проти рф – Reuters

Серед країн ЄС є розбіжності щодо нового пакету обмежень проти росії.

Країни Євросоюзу у середу зранку, 10 травня, проводять перше обговорення нових санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters.

Новий пакет обмежень, ймовірно, буде спрямований проти компаній китайських та іранських компаній, а також дозволить обмежити експорт до третіх країн при порушенні наявних торговельних обмежень. Однак переговори можуть затягнутися.

За словами одного з дипломатів, переговори будуть запеклими: країни, які виступають за максимально жорсткі санкції, будуть незадоволені тим, що план не заходить досить далеко, а інші побоюватимуться зашкодити своїм міжнародним зв'язкам.

За словами кількох дипломатів, швидкої угоди не очікується.