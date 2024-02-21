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Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти росії

21 лютого 2024, 12:15
Посли ЄС погодили 13-й пакет санкцій проти росії
Пакет санкцій буде офіційно підписаний 24 лютого.

Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти росії за її агресію проти України.

Про це повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС. 

Маємо угоду. Посли ЄС щойно погодили в цілому 13-й пакет санкцій через агресію росії проти України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей пакет є одним із найширших, схвалених з боку ЄС. Він пройде письмову процедуру та буде офіційно затверджений 24 лютого.

За інформацією Reuters, ЄС не планував включати в 13-ий пакет санкцій нові заборони на російське виробництво. Таким чином алюмінієва галузь росіян знову залишиться без обмежувальних заходів.

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