У Євросоюзі погодили 15-й пакет санкцій проти росії

11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію росії проти України.

Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у рф і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню росії шляхом обходу експортних обмежень.

Нові санкції також обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють для сприяння чи підтримки дій бо політики на підтримку дій росії проти України.