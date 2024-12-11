Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Євросоюзі погодили 15-й пакет санкцій проти росії

11 грудня 2024, 19:10
У Євросоюзі погодили 15-й пакет санкцій проти росії
Фото: gettyimages.com
Будуть, зокрема, обмеження проти суден третіх країн, якы підтримують рф.
11 грудня посли Євросоюзу погодили 15-ий пакет санкцій у відповідь на агресію росії проти України.
 
Про це повідомило угорське головування.
 
Нові обмеження передбачають збільшення кількості осіб та організацій у вже існуючому санкційному списку і спрямовані проти фірм у рф і третіх країнах, які опосередковано сприяють військовому та технологічному вдосконаленню росії шляхом обходу експортних обмежень.
 
Нові санкції також обмежують діяльність додаткових суден третіх держав, які діють для сприяння чи підтримки дій бо політики на підтримку дій росії проти України.
 
Остаточно ці санкції мають бути затверджені міністрами закордонних справ на Раді ЄС у понеділок, 16 грудня. Також повідомляється, що Європа вже готує 16-й пакет, який можуть приурочити до третьої річниці з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Передбачається, що він буде більш "‎масштабним", пише DW.
санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється