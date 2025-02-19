Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти рф

Його буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого

Посли країн-членів Європейського союзу погодили 16-й пакет санкцій для росії, який буде остаточно ухвалено у понеділок, 24 лютого, на Раді ЄС з питань закордонних справ.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата.

“Щойно COREPER ухвалив 16-й пакет санкцій. Він буде прийнятий міністрами в понеділок на Раді з питань закордонних справ, у день 3-ї річниці з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну”, – сказав він.

При цьому дипломат зауважив, що це рішення – “чіткий сигнал з боку ЄС: наша лінія залишається незмінною”.

“Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, захищаючи міжнародні правила та порядок та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України”, – наголосив він.