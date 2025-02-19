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Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти рф

19 лютого 2025, 11:11
Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти рф
Фото: з відкритих джерел
Його буде ухвалено Радою ЄС 24 лютого
Посли країн-членів Європейського союзу погодили 16-й пакет санкцій для росії, який буде остаточно ухвалено у понеділок, 24 лютого, на Раді ЄС з питань закордонних справ.
 
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата. 
 
Щойно COREPER ухвалив 16-й пакет санкцій. Він буде прийнятий міністрами в понеділок на Раді з питань закордонних справ, у день 3-ї річниці з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну”, – сказав він.
 
При цьому дипломат зауважив, що це рішення – “чіткий сигнал з боку ЄС: наша лінія залишається незмінною”. 
 
Ми продовжуємо підтримувати Україну і продовжуємо застосовувати санкції проти російського агресора, тому що це правильно, захищаючи міжнародні правила та порядок та захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України”, – наголосив він.
 
За даними Financial Times, санкції стосуватимуться російського алюмінію. Також буде посилено санкції на експорт російської нафти.
 
Зокрема, під санкції потраплять ще 13 банків та 73 танкери “тіньового флоту”.

 

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