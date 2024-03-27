Посли ЄС погодили компромісний варіант "митного безвізу" для України

Ухвалене рішення забезпечить "збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС".

Посли країн Європейського Союзу підтримали продовження лібералізації торгівлі з Україною. Домовленість передбачає нові обмеження.

Про це повідомило головування Бельгії в Раді ЄС.

Як зазначено в повідомленні, ухвалене рішення забезпечить "збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС". Тепер за цей компроміс має проголосувати Європарламент.

Посли погодили рішення на умовах, що квоти й мита запроваджуватимуть з огляду на обсяги імпорту не лише у 2022 й 2023 роках, а і другому півріччі 2021-го. Це компромісна угода із, зокрема, Францією та Польщею, які вимагали включити до розрахунків увесь 2021 рік.

Зокрема, ідею щодо врахування показників 2021 року критикували Україна, Німеччина, Нідерланди та країни Балтії.