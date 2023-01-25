Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти росії на півроку – ЗМІ
Про це повідомляє твітер брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти росії ще на шість місяців", – повідомив він.
Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році, та суттєво розширили з лютого 2022-го з початком повномасштабної війни.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії за війну проти України. Триває підготовка десятого пакету, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.
З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, а також синхронізацію санкцій щодо білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектору росії.