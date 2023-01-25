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ПОЛІТИКА

Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти росії на півроку – ЗМІ

25 січня 2023, 12:23
Посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти росії на півроку – ЗМІ
Фото: з відкритих джерел
Посли Євросоюзу схвалили продовження усіх застосованих ЄС економічних санкцій проти росії за її агресію проти України. Термін обмежень погодилися продовжити щонайменше ще на півроку.

Про це повідомляє твітер брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти росії ще на шість місяців", – повідомив він.

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році, та суттєво розширили з лютого 2022-го з початком повномасштабної війни. 

Нагадаємо, у грудні 2022 року Рада ЄС остаточно схвалила дев’ятий пакет санкцій проти росії за війну проти України. Триває підготовка десятого пакету, його найімовірніше схвалять до річниці повномасштабної війни.

З неофіційних коментарів відомо, що обговорюють додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT, а також синхронізацію санкцій щодо білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти росії. Польща та Литва закликають ЄС до санкцій проти атомного сектору росії.

ЄСсанкціїРФ

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