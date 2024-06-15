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ПОЛІТИКА

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

15 червня 2024, 09:24
Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови
Джерело: pixabay
Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.

Про це оголосило в X бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

Рішення послів ЄС означає, що 25 червня, як і планувалось, відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Кінець червня вже тривалий час був очікуваною датою проведення міжурядової конференції – саме в цьому місяці завершується головування Бельгії в Раді ЄС.

Але Угорщина на рівні постійних представників блокувала ухвалення рішення. У разі, якби вона не змінила цю позицію, відкриття переговорів могло б затягнутись на друге півріччя 2024 року, коли саме Угорщина головуватиме в Раді ЄС.

Євросоюзвступ в ЄСМолдова

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