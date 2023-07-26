Посли ЄС схвалили санкції проти білорусі

Санкції чекали на схвалення ще від початку року.

Посли країн Європейського Союзу 26 липня погодили новий пакет санкцій проти білорусі.



Про це повідомляє у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС щойно схвалили санкції проти білорусі. В основному авіація та товари подвійного призначення. Ще важливіше - жодних відступів для калію. Але очікуйте, що це питання знову постане восени", - написав журналіст.



Нагадаємо, ці санкції чекали на схвалення ще з січня, бо деякі західноєвропейські країни виступали проти і хотіли зняти вже введені обмеження проти білорусі, які стосуються калійних добрив.