Посли ЄС ухвалили нові санкції проти порушень прав людини росією – ЗМІ

Посли Європейського союзу щойно погодили нові обмеження проти кремля через порушення прав людей в країні.

Про це журналіст "Радіо Свободи" Рікардо Йозвяк написав в соцмережі X (Twitter).

"Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в росії - неофіційно названий на честь Навального", - йдеться в дописі.

Йозвяк додав, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального.

Нагадаємо, що Навальний помер у виправній колонії 16 лютого.