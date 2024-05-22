Посли ЄС ухвалили нові санкції проти порушень прав людини росією – ЗМІ
22 травня 2024, 14:51
Фото: gettyimages.com
Посли Європейського союзу щойно погодили нові обмеження проти кремля через порушення прав людей в країні.
Про це журналіст "Радіо Свободи" Рікардо Йозвяк написав в соцмережі X (Twitter).
"Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в росії - неофіційно названий на честь Навального", - йдеться в дописі.
Йозвяк додав, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального.
Нагадаємо, що Навальний помер у виправній колонії 16 лютого.