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Посли ЄС ухвалили нові санкції проти порушень прав людини росією – ЗМІ

22 травня 2024, 14:51
Посли ЄС ухвалили нові санкції проти порушень прав людини росією – ЗМІ
Фото: gettyimages.com
Посли Європейського союзу щойно погодили нові обмеження проти кремля через порушення прав людей в країні.

Про це журналіст "Радіо Свободи" Рікардо Йозвяк написав в соцмережі X (Twitter)

"Посли ЄС щойно затвердили новий режим санкцій проти порушень прав людини в росії - неофіційно названий на честь Навального", - йдеться в дописі. 

Йозвяк додав, що до списку вже потрапили 19 фізичних, а також 1 юридична особа, які несуть відповідальність за смерть Навального.

Нагадаємо, що Навальний помер у виправній колонії 16 лютого.

 

РосіясанкціїЄвросоюзНавальний

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