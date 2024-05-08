Посли ЄС вирішили долю доходів від заморожених російських активів

"Кошти підуть на підтримку відновлення України та військову оборону в умовах російської агресії", - повідомило бельгійське головування у ЄС.

Посли Євросоюзу ухвалили рішення, яке стосується доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомило у X (Twitter) бельгійське головування в Раді ЄС.

"Посли погодили у принципі заходи, які стосуються надзвичайних надходжень від знерухомлених активів росії. Кошти підуть на підтримку відновлення України та військову оборону в умовах російської агресії", - йдеться в дописі.

Прибутки, отримані від заморожених активів рф, більшість із яких зберігається у Бельгії, становлять від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік. Єврокомісія пропонувала, що 90% прибутку буде спрямовано на купівлю зброї, а решта 10% - на невійськову допомогу.